Programvare for e-postadministrasjon - Mest populære apper - Sverige

Dette er Mailbutler, e-postpluginen som gjør innboksen din smartere. Mailbutler gir deg en mengde nyttige, produktivitetsfremmende funksjoner som du kan få tilgang til rett i innboksen din. Den forbedrer de opprinnelige funksjonene til din Apple Mail, Gmail eller Outlook e-postklient ved å tilby smart funksjonalitet. Den tilbyr en kunstig intelligensdrevet e-postassistent som kan skrive meldinger for deg, Cloud Delivery slik at den planlagte e-posten din kan sendes selv om datamaskinen din er frakoblet, avansert e-postsporing som ikke krever godkjenning fra mottakeren din, og en kraftig kontaktfunksjon som kan hjelpe deg med å forbedre dine kunderelasjoner, blant mange andre smarte, innboksforbedrende funksjoner. Disse inkluderer: • Smart Assistant: En AI-drevet e-postassistent som skriver, oppsummerer og forbedrer meldinger, finner oppgaver og kontakter og svarer for deg. • Smart send senere: Smart planleggingsfunksjonalitet som hjelper deg med å optimalisere leveringstidene dine for e-post. • Mottakeroptimalisert planlegging: Foreslår det beste tidspunktet for deg å sende en e-post for å maksimere sjansene for at den blir åpnet. • E-postsporing: Finn ut når, hvor og hvor ofte e-posten eller koblingen din ble åpnet. For de som bruker iCloud- eller IMAP-e-postadresser, se nøyaktig hvem som har åpnet e-posten din når du sender en melding til flere mottakere. Send også sporede e-poster fra mobiltelefonen din. • Slumre: Utsett mindre viktige e-poster midlertidig, så dukker de opp igjen på et tidspunkt du velger. • Kontakter: Få viktig innsikt i kontaktene dine for å opprettholde topp kundekommunikasjon. • Signaturer: Vakre og profesjonelle e-postsignaturer med omfattende kreativ kontroll. • Maler: Lag meldingsmaler for å øke produktiviteten og effektiviteten. •