E-postkrypteringsteknologi transformerer og sikrer informasjon når den går gjennom en e-postserver, og sikrer at data under overføring forblir beskyttet til den tiltenkte mottakeren er identifisert. Selv om e-postkryptering er fordelaktig på tvers av ulike bransjer, er det viktig i sektorer som helsevesen og myndigheter, der sensitiv informasjon, som medisinske journaler og offentlige data, må krypteres før deling. Disse verktøyene bruker forskjellige krypteringsmetoder for å skjule informasjon, alle med sikte på å forhindre uautorisert tilgang til sensitive forretningsdata. Kryptering på transportnivå beskytter mot avlytting, og sikrer at informasjonen forblir privat til den når målnettverket. End-to-end-kryptering gir ekstra sikkerhet ved å holde dataene kryptert fra det øyeblikket e-posten er opprettet til den blir åpnet av autoriserte enheter som er direkte knyttet til den tiltenkte mottakeren.