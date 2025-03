RMail

RPost er en global leder innen e-signatur- og cybersikkerhetstjenester, som spesialiserer seg på e-postkryptering for personvern og samsvar, e-signaturautomatisering, juridisk e-leveringsbevis, dokumentrettighetsadministrasjon og AI-infunderte tjenester for å forhindre datalekkasjer og menneskelig e- sikkerhetsfeil. RPosts AI-infunderte RMail e-sikkerhet, RSign e-signatur og e-samsvarsplattformer for registrert e-post har fått mer enn 50 patenter gitt på sine kjerneteknologier, etter å ha mottatt internasjonale priser og utmerkelser inkludert World Mail Award for Best in Security, Initiative Mittelstand Best Innovation in IT Award i Tyskland, og APCC Top Choice for GDPR Email Data Privacy Compliance. Mer enn 25 millioner brukere har hatt glede av RPosts spore, bevise, kryptere, e-signere, sertifisere, dele og beskytte tjenester i mer enn et tiår i mer enn 100 land. RPosts største kunder er noen av verdens mest respekterte merkevarer på tvers av bransje og geografi. RPosts misjon er å hjelpe våre kunder over hele verden med å kommunisere og utføre elektroniske transaksjoner på de mest mulig sikre, kompatible og produktive måtene og å kontinuerlig innovere produktene våre for å støtte deres utviklende behov.