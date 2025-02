Programvare for e-postkryptering - Mest populære apper - Iran

Paubox

paubox.com

Paubox er ledende innen HIPAA-kompatible kommunikasjons- og markedsføringsløsninger for helseorganisasjoner. Paubox er oppført på Inc. 5000-listen over raskest voksende privateide selskaper, og er klarert av over 5000 helseorganisasjoner, inkludert AdaptHealth, Cost Plus Drugs, Covenant Health og SimonMed Imaging. Våre e-postløsninger er HITRUST CSF-sertifisert for den høyeste standarden for sikkerhet og krypterer all utgående e-post som standard. Dette lar leverandører kommunisere direkte med pasientene sine fra Google Workspace, Microsoft 365 eller Microsoft Exchange – ingen portaler eller passord kreves. Sendt e-post er HIPAA-kompatibel, hver gang, uten risiko for menneskelige feil. Paubox Email Suite tilbyr sikker, HIPAA-kompatibel e-postkryptering, innkommende sikkerhet, forebygging av datatap, automatisering av arbeidsflyt og mer for helseorganisasjoner av alle størrelser. Med Paubox Email Suite Plus- og Premium-planer får du ekstra sikkerhetsfunksjoner for å stoppe innkommende e-posttrusler. Beskytt e-posten din mot spam, virus, løsepengeprogramvare, phishing-angrep, datainnbrudd og tap av data. Utnytt Paubox Marketing for å forbedre pasientkommunikasjonen og utvide helsevesenet ditt. I motsetning til andre e-postmarkedsføringsplattformer, er Paubox Marketing HIPAA-kompatibel, og vår patenterte tilnærming lar e-postmottakere lese sikre meldinger i innboksen deres som vanlig e-post. Leverandører kan segmentere kontakter og sende svært relevante e-postkampanjer tilpasset med PHI. Paubox Email API integrerer HIPAA-kompatibel e-post i tredjepartsapplikasjoner for enkelt å sende sikre, transaksjonelle meldinger. Sett opp sikker e-post raskt med ferdige eller tilpassede API-integrasjoner ved hjelp av moderne REST API- eller SMTP-alternativer. Paubox Texting er en HIPAA-kompatibel teksting API som kan tilpasses med PHI for å forbedre pasientengasjementet. Vi brukte de samme prinsippene for HIPAA-kompatibel teksting som gjør Paubox Email Suite så pasientvennlig – mottakere trenger ikke å laste ned en spesiell app eller bruke en passordbeskyttet portal for å lese tekstmeldingene dine.