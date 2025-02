Verktøy for levering av e-post - Mest populære apper - Sint Maarten

Nureply

nureply.com

Nureply er en kald e-postprogramvare som bruker avansert AI-teknologi for å tilpasse e-poster, omskrive innhold og sende ut e-poster med maksimal effektivitet. Den er designet for å hjelpe utgående team med å generere mer salg og mer inntekter med pakken med AI-drevne verktøy. Nureplys AI-modell har blitt trent på over 1 milliard parametere for å sikre at e-poster skrives med en blanding av menneskelig og kunstig intelligens. Den er også i stand til automatisk å lage e-postkampanjer og planlegge oppfølginger i måneder i forveien. Videre kan AI-modellen optimalisere kampanjer for nøkkelytelsesindikatorer (KPIer) som åpne rater, responsrater og klikkfrekvenser.Nureply tilbyr også funksjoner som ett-klikks kansellering, ingen kontrakt og null sjanser for at e-poster lander i spam-mappen. Den tilbyr også en søkeordkontroll for søppelpost for å sikre at e-poster blir levert til riktig innboks. I tillegg kan Nureply generere personlige førstelinjer på sekunder og er 3 ganger raskere enn noe annet AI-verktøy. Med Nureply kan brukere spare opptil 200 minutter per dag og øke svarfrekvensen med opptil 240 %. Til slutt tilbyr Nureply en 7-dagers gratis prøveversjon med 30 gratis kreditter for å prøve ut alle funksjonene.