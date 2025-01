Verktøy for levering av e-post - Mest populære apper - Russland

SMTP.com

smtp.com

SMTPs relétjenesteinfrastruktur kan løse leveringsproblemene dine – raskt. Vi maksimerer antallet e-poster som når mottakernes innbokser ved å bruke våre egne IP-adresser og overvåke e-postene dine for anti-SPAM-overholdelse. Ved å forbedre leveringsevnen vil du se forbedret avkastning. Engasjementsraten vil øke og du kan bruke ressursene dine mer effektivt – for å få høyest avkastning på hver markedsføringskrone du bruker. For å sikre best mulig levering, overvåker vårt Responsive Delivery-system konstant fluktfrekvenser og justerer parametrene for e-postleveringen din for å sikre at flukt- og klagefrekvensene dine holder seg på et minimum. SMTPs relétjenester er like enkle å bruke som de er effektive. Vår skybaserte tjeneste for e-postlevering gjør at du enkelt kan begynne å bruke tjenesten uten behov for ekstra maskinvare eller programvare. Du kontrollerer alle aspekter av sendingen din og kan gjennomgå kampanjestatistikken din via dashbordet. Med SMTPs relétjenester får du: - Overlegen leveringsdyktighet: Våre eksperter undersøker dine unike behov nøye og fungerer som din guide og "tolk" for Internett-leverandører som kan blokkere leveringen din. -GRATIS 24/7 support: Du har ubegrenset tilgang til telefon-, chat- og e-poststøtte, og et dedikert team med spesialister vil jobbe for å sikre at alle tjenestebehovene dine blir dekket. -Ingen kontrakt: Du kan registrere deg måned til måned og prøve tjenesten vår. Våre vilkår er svært fleksible, så du kan nedgradere eller oppgradere kontoen din når som helst uten risiko. Relétjenestefunksjoner: -Hvitlistede IP-adresser -E-postautentisering -Proaktive overvåkingssystemer -ISP-tilbakemeldingsløkker -Delte eller dedikerte IP-adresser -E-postleveringsrater konsekvent i 90. persentilen -Robuste analyser og rapportering -E-postleveringsstatistikk, inkludert fluktfrekvenser og leveringsbekreftelse -Fleksibel API: Integrasjon for IT og utviklere SMTPs skybaserte tjeneste inkluderer også en SMTP API, som gjør at IT-fagfolk og utviklere enkelt kan integrere webapplikasjoner basert på skyplattformene.