Programvare for e-postklient - Mest populære apper - Trinidad og Tobago

Front

Front er den moderne kundeserviceplattformen som hjelper bedrifter å glede kundene sine, engasjere teamene deres og bygge sterkere virksomheter. De har redesignet helpdesken for teamsamarbeid i sanntid på tvers av hver kundekommunikasjonskanal, og deretter drevet den opp med AI og automatisering for å løse problemer og hjelpe team med å jobbe raskere. Kunder får eksepsjonell service enten de leter etter et enkelt, umiddelbar svar eller personlig hjelp til de mest komplekse problemene deres – og de får analysene og innsikten virksomheten deres trenger for å optimalisere kundeopplevelsen. Over 8 500 virksomheter i alle former og størrelser, fra ClickUp til Branch Insurance, Echo Global Logistics til Reed & Mackay, er avhengige av Front for å levere spillendrende tjenester som vinner og beholder kunder for livet.