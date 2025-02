Programvare for e-postklient - Mest populære apper - Tadsjikistan

Spike

Spike løser lags og enkeltpersoners kommunikasjonskaos ved å samle e-post, teamchat, samarbeidsdokumenter og møter i én feed. Spike for personlig bruk: Få en bedre e-postopplevelse med Spikes e-postapp for samtale som gjør e-postene dine om til chat. Det er som å ha en superladet meldingsplattform som prioriterer de viktigste meldingene dine, slik at du kan fokusere på de viktigste tingene. Bruk din eksisterende e-post og nyt en uoversiktlig e-postopplevelse. Spike for Teams: Kommunikasjonsklarhet for team! Spike tilbyr en omfattende produktivitetspakke for team. Den kombinerer teamchat, e-post, videomøter, AI-verktøy og samarbeidsdokumenter til en enhetlig feed. Kommuniser og samarbeid enkelt med interne team og eksterne interessenter, inkludert kolleger, partnere, kunder og leverandører, enten de bruker Spike eller ikke. Spike er den første e-posttjenesten for bedrifter designet for meningsfulle teaminteraksjoner. Oppretthold merkevarekonsistens ved å bruke ditt eget e-postdomene eller kjøpe et tilpasset domene fra Spike. Nyt sikker, pålitelig og arkiverbar e-post og meldinger som sikrer jevn kommunikasjon.