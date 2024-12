Mest populære Nylig lagt til Programvare for e-postklient - Mest populære apper - Fiji

E-postklientprogramvare lar brukere administrere e-postkontoene sine gjennom et skrivebordsprogram. Mens de fungerer på samme måte som webmail-administratorer som er tilgjengelige via en nettleser, får de tilgang til e-postklienter via et nedlastet program. Noen e-postkontoleverandører tilbyr sine egne e-postklienter, selv om de fleste ikke tilbyr e-postkontoer selv. En viktig fordel med e-postklienter er deres evne til å lage en enhetlig innboks for flere e-postkontoer. Selv om noen nettposttjenester kan konsolidere e-poster fra flere kontoer fra samme leverandør, kan e-postklienter samle e-post fra forskjellige leverandører på ett sted. I likhet med webposttjenester inkluderer e-postklienter enten kalenderfunksjoner eller integreres med ekstern kalenderprogramvare, slik at brukerne enkelt kan koordinere møter og spore viktige datoer.