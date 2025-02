Programvare for e-post anti-spam - Mest populære apper - Saint Kitts og Nevis

Intermedia

Intermedia er skykommunikasjonsselskapet som hjelper over 140 000 bedrifter å koble seg bedre til, uansett hvor enn det er, men vår AI-drevne plattform som inkluderer tale, videokonferanser, chat, SMS, kontaktsenter, forretnings-e-post og produktivitet, fildeling og sikkerhetskopiering, sikkerhet, arkivering , og mer. Vi streber etter å eliminere behovet for flere kommunikasjonstjenesteleverandører med en sømløst integrert portefølje av intelligente kommunikasjons- og samarbeidsløsninger, inkludert vårt flaggskip, Intermedia Unite®, alt levert gjennom én svært pålitelig og sikker plattform. Med kontraktsalternativer fra måned til måned, én månedlig regning, ett intuitivt punkt for administrativ kontroll og sertifisert av J.D. Power for fremragende teknisk støtte syv ganger, er Intermedia forpliktet til å tilby produkter i bedriftskvalitet til bedrifter i alle størrelser gjennom en enkel , Bekymringsfri opplevelse. Som et partner-første selskap går Intermedia på jobb for over 7500 kanalpartnere ved å tilby et omfattende sett med programmer, ressurser og støtte for å hjelpe dem med å øke inntektene og maksimere suksessen. Programmene inkluderer vår Customer Ownership Reseller (CORE™)-modell – som gjør det mulig for partnere å videreselge, pakke og administrere Intermedias løsninger som om de var deres egne, samtidig som de drar nytte av svært attraktive økonomiske vilkår og opprettholder eierskapet til sine kunderelasjoner – samt agent modeller. Intermedia er også stolte av å være den eksklusive leverandøren av skykommunikasjonsplattformer for NEC, en leder i globale markedsandeler for enhetlig kommunikasjon med anslagsvis 80+ millioner brukere av forretningstelefoner over hele verden.