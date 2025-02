Programvare for e-læringsinnhold - Mest populære apper - Sint Maarten

Uxcel

uxcel.com

Designsjefer er spredt for tynt. Du forventes å kartlegge teamets ferdigheter, identifisere læringsmateriell fra et dusin plattformer, bare for å finne ut at du mangler innsikt i hvordan læring påvirker individ-, team- og bedriftsvekst. Hva om du hadde et verktøy som har destillert, aktuelt og gamifisert læringsmateriale som direkte påvirker teamets ferdigheter og resultater? Og på toppen av det, låser opp hele teamets unike ferdigheter, styrker og områder for forbedring? Ville ikke det vært flott? Møt Uxcel – den eneste måten å øke designteamet ditt på med automatisert ferdighetskartlegging, støttet med hundrevis av destillert, konkret og gamifisert læringsmateriell laget av designere. Hva kan du gjøre med Uxcel? - Bygg lagets ferdighetsgraf på mindre enn 20 minutter: få et fugleperspektiv av lagets ferdigheter på tvers av 65 designferdigheter, gruppert i 6 hovedkategorier. - Benchmark teamet ditt med industrien: sammenlign teamet ditt med 230 000+ designere på Uxcel på tvers av roller, regioner og mange års erfaring. - Se teamets ferdigheter vokse over tid: se virkningen av læring, vurderinger og designutfordringer, og hvordan de forbedret teamet ditt måned for måned. - Turboladet vekst og læring: identifiser forbedringsområder og gi dem læremateriell, tilpasset deres ferdighetsnivå. - Bygg en personlig læringsvei: tildel spesifikke kurs, leksjoner, vurderinger og utfordringer for å gjøre svakhetene deres til styrker. - Forbedre ytelsen deres med et enkelt klikk: Finn ut designerens toppferdigheter, og bemann dem til de riktige prosjektene, til rett tid for å maksimere designresultatet. Hvordan er vi forskjellige? - Vi er interaktive og gamified: hundrevis av timer med interaktive, gamified kurs, leksjoner, vurderinger og virkelige utfordringer. - Vi kaster ikke bort tiden din: lær i ditt eget tempo. Det som tok deg 3 måneder å lære, det tar en dag med Uxcel. - Tilgjengelig for alle, overalt: bygg sunne læringsvaner, på hvilken som helst enhet eller plattform.