Programvare for e-læringsinnhold - Mest populære apper - Afghanistan

DataCamp

datacamp.com

Hva er DataCamp for Business? DataCamp er go-to-plattformen for å lære om data og AI, samarbeide gjennom data og rekruttere jobbklare talenter. DataCamp for Business styrker hele organisasjonen din med viktige data og AI-ferdigheter, uavhengig av utgangspunktet ditt. Støtt team på 2-10K+ med en blanding av verdens mest etterspurte teknologier og ferdigheter. Hjelp teamet ditt med å bygge selvtillit og ferdigheter gjennom aktiv læring med 460+ data- og AI-kurs for alle nivåer. Bygg et skreddersydd Data Academy for din bedrifts spesifikke behov. Forbedre produktiviteten, avkastningen og datadrevet beslutningstaking. Verdensledende data- og AI-pensum: Gi teamet ditt mulighet til å utvikle data- og AI-ferdigheter ved å bruke den dypeste læringsplanen i bransjen, inkludert Python, SQL, R, Generative AI, ChatGPT, Power BI, Tableau, Data Literacy og mer. Det er enkelt å tilpasse eksisterende læringsspor eller lage nye ved hjelp av ekspertteamet vårt. Fra koding fra dag én til å bruke kunnskap i virkelige situasjoner og forbedre arbeidsflyter med generativ AI, DataCamps praktiske læringstilnærming bygger ferdigheter 6 ganger raskere enn tradisjonell læring. DataCamp Workspace, din IDE i nettleseren: Workspace er DataCamps moderne IDE i nettleseren som akselererer veien til datainnsikt. Med en innebygd AI-assistent og 100 % skybasert drift kan teamet ditt heve analysefunksjonene sine over natten. DataCamps sertifisering: Oppnå sertifiseringer som validerer teamets dataferdigheter etter hvert som de utvikler seg, påtar seg større ansvar og øker organisasjonens bunnlinje – anerkjent av Forbes som nummer 1 datasertifiseringsprogrammet. Mål effekten av opplæring av ansatte: Visualiser ferdighetsutviklingen din for hele organisasjonen med fleksibiliteten til å integrere læringsdata i dine eksisterende rapporteringsverktøy. Spor enkelt virkningen av dine investeringer og engasjementnivåer på tvers av virksomheten. Sakkyndig veiledning: Vårt kundesuksessteam tilbyr ressurser og innsikt i alt fra beste praksis til SSO og LMS-integrasjon. Vi hjelper deg med å lage en skreddersydd læringsløsning for din organisasjon. Bli med over 12 millioner elever, 2500+ bedrifter og 80 % av Fortune 1000 som samarbeider med DataCamp for å oppgradere teamene deres.