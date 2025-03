E-merchandising programvare - Mest populære apper

Appbutikk for nettapper Finn riktig programvare og tjenester.

E-merchandising, også kjent som e-handel eller digital merchandising, innebærer å velge de optimale produktene eller tjenestene og presentere dem strategisk med passende innhold for å øke salget. På samme måte som hvordan fysiske butikker strategisk plasserer varer, er programvare for e-handel designet for å vise frem produkter på nettsteder effektivt, med sikte på å lokke potensielle kjøpere og oppmuntre til gjentatte kjøp. Effektiv e-merchandising øker kundeengasjementet, reduserer nettstedavbrudd og fremmer kvalitetskonverteringer. E-merchandising henter inspirasjon fra tradisjonell produktmarkedsføring og merchandising, og utnytter analyser fra ulike berøringspunkter for å tilby personlig tilpassede opplevelser, og til slutt fremme engasjement, salg og kundetilfredshet. Vanligvis integreres e-merchandising-programvare sømløst med e-handelsplattformer, webinnholdsadministrasjon, lagerstyring, salgssted (POS) og systemer for kundeforholdsstyring (CRM).