E-handelsverktøy - Mest populære apper - Slovakia

LitExtension

litextension.com

LitExtension er den verdensledende leverandøren av e-handelsmigrering/omplattformtjenester. Vi hjelper selgere og e-handelseksperter å migrere data fra deres nåværende butikk til en ønsket handlekurv automatisk i løpet av tre enkle trinn. Datamigrering med LitExtension lar deg overføre alle viktige data, inkludert produkter, kunder, bestillinger,. Nøyaktig, sikkert og automatisk. For øyeblikket støtter vi mer enn 140 plattformer. Noen fremtredende navn er BigCommerce, Shopify, WooCommerce, Magento, Prestashop, OpenCart, Volusion, Zen Cart ... LitExtension hjelper også med å overføre data fra Database Dump, CSV-filer, XML-filer og andre spesielle datatyper. 3 enkle trinn for å migrere dataene dine med LitExtension 1. Skriv inn handlekurvenes informasjon 2. Velg enhetene du vil migrere 3. Utfør gratis demo-migrering (valgfritt) eller Full Migrering umiddelbart. Detaljerte data du kan overføre: - Produkter - Produktkategorier - Produsenter - Kunder - Bestillinger - Kuponger - Anmeldelser - CMS-sider - Blogger - Egendefinerte felt - etc. Ytterligere alternativer for å øke dataimportfunksjonaliteten din: - Slett data på målbutikken før migrering (GRATIS) - Lag 301 omdirigeringer på målbutikken - Migrer produkt og kategori SEO URL-er - Strip HTML fra kategori, produktnavn - Migrer flere bilder (GRATIS) - Migrer korte og fullstendige beskrivelser (GRATIS) - Migrer produkt-SKUer (GRATIS) - osv. HVORFOR BØR DU VELGE LITEXTENSION? I. 100 % oppetid og suveren migrasjonsforsikring Under migreringen sikrer vi 100 % oppetid for din nåværende butikk. Den vil fortsatt betjene nye kunder og behandle nye bestillinger normalt. Ingen salgsforstyrrelser! Etter migreringen sikrer vi ingen manglende data med våre gratis og ubegrensede nylige migreringer, re-migreringer og smarte oppdateringstjenester innen 3 måneder. Dessuten gir LitExtension en 30 dagers pengene-tilbake-garanti for å bevise tillit til tjenestene våre og deres verdi for deg. II. Ingen tekniske ferdigheter nødvendig Alle trinnene for migrering av handlekurv er forenklet for å redusere menneskelig involvering. I tillegg vil veiviserinstruksjoner vises underveis når du trenger det. Få en praktisk migreringsopplevelse med LitExtension! III. 24/7 profesjonell støtte Ekspertene våre har mer enn 10 års erfaring i e-handelsbransjen med 150 000+ vellykkede migrasjoner for 50 000+ kunder over hele verden. Vi er sikre på å hjelpe deg med å løse alle problemer før, under eller etter migreringsprosessen. IV. Høyeste datasikkerhet LitExtension har et sett med praksiser, teknologier og retningslinjer på plass for å sikre det høyeste sikkerhetsnivået for dataene dine. - Serversikkerhet - Datasikkerhet - Datatilgangsbegrensninger - GDPR-overholdelse - NDA - Betalingssikkerhet