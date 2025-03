Rainex Billing

Hva er Rainex? Rainex er en 30 min-til-oppsett fakturerings- og abonnementsadministrasjonsplattform. Rainex konsoliderer abonnementsadministrasjon, fakturering og kundedrift, og håndterer alt fra enkeltbetalinger til kreditnotaer og rabatter. Det tilbyr en enhetlig plattform for å administrere alle prosesser, selv uten direkte betaling gjennom innkjøp. Free Plan lar deg få full tilgang til Rainex-funksjonalitet gratis til du begynner å generere jevne inntekter gjennom systemet. De første 100 gratis transaksjonene vil gi deg en jevn start og rask vekst. Nøkkelfunksjoner: - Abonnement, fakturering og fakturahåndtering. - Flerspråklige og variable automatiske varsler, hendelsesvarsler. - Støtte for flere valutaer og flere språk. - Automatisk betaling med fornybar belastning. - Automatisk purring. - Automatisk fornyelse av abonnementer. - Flere gatewayer. - LTD-planpris og abonnement. - Automatisk skatteregistrering og -beregning. - Enkel pålogging. - Fullt tilpassbar kundeportal, CNAME (egendefinert domene). - Portal widgets. - Sanntidsanalyse. Alt-i-ett-løsning: 1. Genererer automatisk fakturaer med oppdaterte betalingsstatuser for å få kontroll over alle typer betalinger på ett sted og spore betalingshistorikk. 2. Et smart automatisk varslingssystem for å unngå manglende betalinger, ved å bruke e-post og med en valgt frekvens for å sikre at du får betalt i tide. 3. Inkluderer verktøy for å fullstendig tilpasse varsler til produktmerkevarebygging, slik at kundene vil gjenkjenne e-poster med et øyeblikk. 4. Sette opp flerspråklige varsler, for tilgang til det globale markedet. 5. Skaler opp lokalt eller globalt med en rekke betalingsgateway-integrasjoner. 6. Selvbetjeningsportalens fulle merkebarhet, inkludert et tilpasset domene (C-NAME) for kundene dine til å administrere abonnementene sine selv og en ferdig registreringsside for å aktivere abonnementer automatisk. 7. Rainex sin selvbetjente portal kan sees på som et sett med individuelle widgets, som muliggjør sanntidsdatavisning, brukerengasjement og strømlinjeformet tilgang til nøkkelfunksjoner og tjenestene dine. Disse widgetene er nyttige for å veilede kunder til å utføre spesifikke handlinger. 8. Skattereglene sikrer overholdelse av avgifter for salg over landegrensene og gir et praktisk verktøy for å tilpasse avgifter i fakturaene dine. Avansert skattetypifisering for nøyaktig beregning. Forbedrede skattefunksjoner med omvendt avgiftsmekanisme. 9. Importer eksisterende kunde- og abonnementsdata. 10. Kombinerer beregninger til klare og tilpassbare dashboards som bygger forretningsplaner basert på de mest oppdaterte relevante beregningene.