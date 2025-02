Webgility

Webgility er fleksibel, kraftig e-handelsautomatiseringsprogramvare som kobler alle e-handelsbutikkene og markedsplassene dine, salgsstedssystem, fraktplattform og mer til QuickBooks Online, QuickBooks Desktop og NetSuite – ingen IT nødvendig. Automatisering synkroniserer e-handelsdata (frakt, kjøp, inventar, priser og mer) på tvers av salgskanalene dine og laster ned regnskapsdata (skatte-, kunde- og ordredetaljer) til QuickBooks automatisk og sikkert. Denne prosessen eliminerer praktisk talt tidkrevende manuell dataregistrering for å redusere kostbare feil. Aldri bekymre deg for nøyaktighet i bokføringen, ta i bruk nye salgskanaler og strategier, finn nye kunder og selg mer med selvtillit, vel vitende om at du kan sortere skatteinntekter på tvers av jurisdiksjoner automatisk og ikke trenger å bruke mer tid på ordreadministrasjon. I tillegg samler Webgility alle dine butikk-, ordre-, COGS- og ytelsesdata på ett sted. Lettleste analyseinstrumentbord gir deg dypere innsikt i lønnsomhet, salg, oppgjør og produktytelse. Over tid kan du analysere sesongmessige trender og forutsi salg og lagerbeholdning. Gjennomgå salgsresultater, salgstrender og best- og minstselgende produkter etter kanal og mer. Webgility ble lansert i 2007. I dag er det nr. 1-integrasjonen for QuickBooks-brukere, som betjener over 5000 virksomheter og behandler over 100 millioner transaksjoner årlig. Alle planer inkluderer gratis femstjerners støtte og onboarding. >>Spar tid og penger<< Automatisering reduserer overhead- og arbeidskostnader, slik at du kan tilpasse deg raskere og fokusere på veksten. >>Koble til e-handelssystemene dine<< Webgility integreres med over 50 e-handelsplattformer, inkludert Shopify, Amazon, eBay, Walmart, Etsy og Wix. >>Analyser og forutsig ytelse Dykk dypere inn i lønnsomhet, oppgjør og salgsytelse for å få et fullstendig overblikk over virksomheten din. >>Eliminer manuell dataregistrering<< Webgility registrerer onlineinntekten, transaksjonene, omsetningsavgiften og gebyrene automatisk i regnskapsplattformen din. >>Hold bøkene dine oppdatert<< Transaksjoner og utbetalinger registreres i sanntid, slik at bøkene dine aldri faller bak. >>Lukk bøkene raskt<< Kontoer matcher bankinnskudd pent, slik at du eller regnskapsføreren din kan lukke bøkene raskt hver måned. >>Organiser skatteinntekter automatisk<< Webgility samler inn og registrerer omsetningsavgift fra alle salg og organiserer den etter jurisdiksjon i regnskapsplattformen din for enkel innlevering. >>Aldri overselg beholdning<< Administrer priser og beholdning på tvers av salgskanalene og regnskapsprogramvaren automatisk. >>Forbedre driftseffektiviteten<< Automatiser kjøp, oppfyllelse, returer, refusjoner og andre arbeidsflyter for å forbedre driftseffektiviteten. >>Administrer e-handelsbedriften din fra ett sted<< Forbedre organisasjonen og veksle aldri mellom salgs-, betalings- og fraktplattformer igjen. >>Forbli kompatible<< Alle regnskapsoppføringer er kompatible og merkede, slik at du enkelt kan revidere og rulle tilbake endringer. >>Samarbeid enkelt<< Del kontoen din enkelt med regnskapsføreren, regnskapsføreren eller det utkontrakterte regnskapsfirmaet. >>Spor utgifter nøyaktig<< Se nærmere på markedsplass-, betalings- og fraktgebyrer, og identifiser flere måter å spare på. >>Tilpass for å møte dine behov<< Tilpass Webgility-innstillingene dine etter salgskanal med kartkontroll på feltnivå.