E-handel programvare - Mest populære apper - Somalia

Vimeo er en videohotell, deling og tjenesteplattform med hovedkontor i New York City. Vimeo opererer på en annonsefri basis, og henter i stedet inntekter ved å gi abonnementsplaner for produsenter av videoinnhold og tilby programvare som en tjeneste (SaaS) med videooppretting, redigering og kringkastingsverktøy, Enterprise Software Solutions, samt midlene for Video fagpersoner for å få kontakt med kunder og andre fagpersoner. Vimeo fokuserer på levering av HD-video på tvers av en rekke enheter. The site was initially built by Jake Lodwick and Zach Klein in 2004 as a spin-off of CollegeHumor to share humor videos among colleagues, though put to the side to support the growing popularity of CollegeHumor. IAC acquired CollegeHumor and Vimeo in 2006, and after Google had acquired YouTube for over US$1.65 billion, IAC directed more effort into Vimeo to compete against YouTube, focusing on providing curated content and high-definition video to distinguish itself from other video sharing sites. Lodwick and Klein eventually left by 2009, and IAC implemented a more corporate-focused structure to build out Vimeo's services, with current CEO Anjali Sud having been in place since July 2017.