E-handel programvare - Mest populære apper - Russland

Vimeo er en plattform for hosting, deling og tjenester for video med hovedkontor i New York City. Vimeo opererer på annonsefri basis, og får i stedet inntekter ved å tilby abonnementsplaner for produsenter av videoinnhold og tilby programvare som en tjeneste (SaaS) med verktøy for oppretting, redigering og kringkasting av video, programvareløsninger for bedrifter, samt midler for videofagfolk for å få kontakt med kunder og andre fagfolk. Vimeo fokuserer på levering av høyoppløselig video på tvers av en rekke enheter. Siden ble opprinnelig bygget av Jake Lodwick og Zach Klein i 2004 som en spin-off av CollegeHumor for å dele humorvideoer blant kolleger, men lagt til side for å støtte den økende populariteten til CollegeHumor. IAC kjøpte CollegeHumor og Vimeo i 2006, og etter at Google hadde kjøpt opp YouTube for over 1,65 milliarder dollar, rettet IAC mer innsats mot Vimeo for å konkurrere mot YouTube, med fokus på å tilby kurert innhold og høyoppløselig video for å skille seg fra andre videodelingssider. Lodwick og Klein forlot til slutt innen 2009, og IAC implementerte en mer bedriftsfokusert struktur for å bygge ut Vimeos tjenester, med nåværende administrerende direktør Anjali Sud som har vært på plass siden juli 2017.