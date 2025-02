Søkeprogramvare for e-handel - Mest populære apper - Slovakia

PureClarity

pureclarity.com

PureClarity er en av de ledende leverandørene av intelligent e-handel personalisering og gir den perfekte løsningen for bedrifter enten B2C eller B2B for å øke online inntekter, gjennomsnittlig ordreverdi, online konverteringsfrekvens og også bygge en lojal kundedatabase. PureClarity lar deg gi kundene dine en svært personlig og relevant netthandelsopplevelse gjennom et bredt spekter av intelligente funksjoner for tilpassing av netthandel, og konverterer dine online besøkende til lojale kunder. Programvaren er kompatibel med alle e-handelsplattformer og tilbyr plugins/utvidelser for Magento 1x og 2x, Shopify, BigCommerce, X-Cart, WooCommerce og Kooomo. PureClarity fungerer effektivt med alle datamengder og kommer i gang fra dag én. Bedrifter begynner generelt å se positive resultater raskt. PureClarity-funksjoner inkluderer: Personlig tilpasset innhold – slik at du kan lage en 1-2-1 relevant og engasjerende dialog. Vis målrettet innhold og bannerannonser som er relevante for hver av dine besøkende på nettet. Gjør dem til returnerende og lojale kunder ved å vise kampanjer, tilbud og bilder de er interessert i. Intelligente anbefalinger som vet hva kundene dine vil ha før de gjør det. Ved å vise kundene det riktige produktet til rett tid i deres kundereise kan du øke din online konvertering og inntekt. La PureClaritys AI opp- og kryssselge produkter i sanntid gjennom hele kundereisen for å maksimere nettsalget ditt. Tilpasning innen søk – tar kundene dine fra søk rett til kassen. Du kan gjøre det enkelt for kunder å finne akkurat det de leter etter ved å vise personlig tilpassede produktanbefalinger og innhold i sanntid mens de søker på nettstedet ditt og på søkeresultatsidene dine. Personalisering i e-post som injiserer kundene dine tilbake i salgstrakten din. Lok kunder tilbake til nettstedet ditt ved å inkludere produkter skreddersydd for deres opplevelse på stedet. Overtal kundene dine til å kjøpe, kjøpe igjen eller gå tilbake til den forlatte handlekurven. Hvorfor ikke legge inn et insentiv for å virkelig få dem begeistret. PopUps som fanger kundenes oppmerksomhet! Lag personlig tilpassede popup-vinduer til og e-postfangst popup-vinduer for å øke engasjementet og øke konverteringsfrekvensen din på nettet. Innsikt og analyser som forstår verdien og den potensielle kjøpekraften til hver av kundene dine. Du kan få full innsikt i besøksatferden, kundesegmentene og kampanjeytelsen din, og oppdage hvordan du kan maksimere nettstedspotensialet ditt for å øke inntektene ytterligere.