E-handelsplattformer - Mest populære apper - Sint Maarten

Måten folk konsumerer varer på er i endring. Eierskap til materielle goder spiller ikke så stor rolle i folks liv. Samtidig er det flere som velger å kjøpe brukte varer i stedet for nye. For å møte denne nye etterspørselen, trenger selgerne programvare optimalisert for den sirkulære måten å forbruke på. Twice Commerce er plattformen som hjelper bedrifter med å selge, leie og videreselge produkter og tjenester uten friksjon. Med Twice kan bedrifter lage et tilbud som matcher måten folk ønsker å kjøpe produkter og tjenester på, enten det er ved å leie på kort sikt, abonnere eller kjøpe. Twice tilbyr også en ferdig e-handelsbutikk og verktøy for å selge personlig. De robuste inventar- og ordrestyringssystemene hjelper til med å administrere butikkdriften jevnt og sikrer at kritiske data forblir trygge og alltid oppdatert. Som en nivå-1 PCI-kompatibel betalingsleverandør, kan Twice Commerce tilby sikker betalingsbehandling ut av esken, slik at du ikke trenger å bekymre deg for komplekse tredjepartsintegrasjoner. Twice brukes av tusenvis av selgere over hele verden, inkludert bransjer fra sport til mote, mobilitet og elektronikk.