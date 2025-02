E-handelsplattformer - Mest populære apper - Slovakia

Pepperi

Pepperi gir forbrukervaremerker og grossister en omfattende B2B-handelsplattform for konsekvent å administrere alle aspekter av deres omnikanalsalg. For å gi deg mulighet til å selge mer, bedre og raskere, kombinerer plattformen vår unikt B2B e-handel, Sales Force Automation, detaljhandel og ruteregnskap (varebilsalg) til en integrert mobilløsning som kjører naturlig på alle enheter for å maksimere personlig og online B2B salg. Over 1000 kunder, i mer enn 60 land, på tvers av ulike vertikaler – FMCG, skjønnhet og kosmetikk, mat og drikke, briller og mange flere – stoler på Pepperi for å planlegge, utføre og analysere deres B2B omnikanalsalg: • Nett- og mobil B2B e- Handelsplattformen gjør det mulig for kjøpere å bestille når som helst, hvor som helst • On/offline ordremottak gjort enkelt med e-kataloger, handelskampanjer og fullstendige kundedata • Butikkutførelsesapp for revisjon i butikk, merchandising og påfyll • Direkte butikklevering og varebilsalg drevet ved hjelp av en ruteregnskapsapp for iOS og Android • Administrer markedsføringskampanjer på tvers av alle kanaler samtidig, ved hjelp av et intuitivt brukergrensesnitt • Sentral administrasjon strømlinjeformer omnikanaloperasjoner på tvers av kundekontaktpunkter Pepperis bedriftsbaserte plattform integreres sømløst og sikkert med ERP-er som SAP Business One, SAP Business By Design og mange andre, noe som gjør data fullt tilgjengelig for feltrepresentanter og kjøpere, på alle enheter, online og offline.