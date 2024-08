E-handelsplattformer - Mest populære apper - Belgia Mest populære Nylig lagt til

En e-handelsplattform fungerer som en omfattende programvareløsning som gjør det mulig for bedrifter å overvåke alle aspekter av online produkt- eller tjenestesalg. Ved å etablere et sentralisert digitalt knutepunkt, letter disse plattformene håndteringen av produkt- og kundedata. Dette gir e-handelsbedrifter mulighet til å håndtere produktinformasjon, skreddersy butikkinnhold og layout og tilrettelegge for nettbaserte transaksjoner og betalinger. Selv om de hovedsakelig er skreddersydd for B2C-salg, tilbyr enkelte leverandører også B2B-versjoner. Opprinnelig fokusert på fysisk produktsalg, inkluderer moderne e-handelsplattformer i økende grad funksjoner for digitale produkter som selges via abonnementsmodeller. Slik programvare er anvendelig på tvers av alle avdelinger i et netthandelsselskap, men det er spesielt til fordel for salg, produktadministrasjon og markedsføringsteam.