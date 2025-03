AX Semantics

AX Semantics tilbyr en skalerbar tekstautomatiseringsprogramvare for e-handel som takler utfordringene som innholdsteam fra e-handelsselskaper står overfor i dag. Fordi programvaren er basert på data-til-tekst, hjelper teknologien e-handelsselskaper med å lage konsistente og nøyaktige produktbeskrivelser i stor skala og på opptil 110 språk i en verden av verktøy for maskinlæring (ML). Hvordan dette kom: AX Semantics hyret en gang skribenter til å lage en side med innhold for 150 euro. Crowdsourcing drev ned kostnadene mens behovet for innhold skjøt i været. Bedrifter innså også at de måtte konkurrere i den globale økonomien, ikke bare regionalt. Nesten et tiår på reisen ble det klart at vi trengte en måte å gjøre innholdsgenerering raskere, bedre og mer kostnadseffektiv. Som et resultat bygde vi et produkt som enkelt håndterer enorme mengder innholdsgenerering. Programvaren vår genererer innhold som nesten ikke kan skilles fra en menneskelig forfatter. Vi tenker på oss selv som et forfatterselskap, drevet av data og vitenskap. Vår abonnementsbaserte tjeneste (som starter på €899 per måned) gir brukere tilgang til NLG-teknologi som lar dem automatisere innholdsoppretting. Programvaren vår er ikke en "svart boks" som automatisk lager innhold. I stedet lar det innhold genereres på opptil 110 språk. Med AX Semantics kan bedrifter sette opp innholdsarbeidsflyter for både innholdsteam og oversettere, og utnytte fordelene med maskinlæring (ML). Programvaren brukes svært effektivt i e-handel på tvers av alle markeder for å generere produktbeskrivelser, skrive ut kataloger, prislapper og mer. Men ettersom markedet og behovet for innhold og AI-baserte arbeidsflyter fortsetter å utvikle seg, er de praktiske applikasjonene for programvaren uendelige.