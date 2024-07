Personaliseringsprogramvare for e-handel - Mest populære apper - Angola Mest populære Nylig lagt til

Personaliseringsprogramvare for e-handel forbedrer netthandelsopplevelsen ved å skreddersy den til individuelle forbrukere. Ved å spore brukeratferd i sanntid på tvers av ulike kanaler, leverer denne programvaren personlige meldinger som veileder brukere til å oppdage og kjøpe produkter eller tjenester. Markedsførere og e-handelsfagfolk bruker denne programvaren for å øke nettsalget. Vanligvis tilbys personaliseringsprogramvare for e-handel som en frittstående løsning som integreres med e-handelsplattformer, handlekurvprogramvare og systemer for produktinformasjonsadministrasjon (PIM). I tillegg kombinerer noen leverandører det med e-handelsprogramvare eller flerkanals detaljhandelsprogramvare for en mer omfattende tilnærming.