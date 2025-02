Programvare for beskyttelse mot svindel for e-handel - Mest populære apper - Slovakia

Fraud.net

fraud.net

Fraud.net driver den første fullstack-fraud-, AML- og KYC-plattformen bygget for digitale bedrifter og fintechs globalt. Den prisbelønte, skybaserte plattformen hjelper organisasjoner i alle størrelser med å utnytte AI-drevet risikointelligens for å oppdage svindel, strømlinjeforme arbeidsflytene for kundeinnføring og transaksjonsovervåking, og utnytte sanntids, handlingskraftig innsikt for å gjøre tryggere, smartere og mer lønnsomt. beslutninger. Fraud.net er et stolt medlem av AWS Partner Network. AWS Infrastructure + Fraud.net’s Intelligence Layer = En komplett, skybasert svindeladministrasjonsplattform. Fraud.net utnytter over 20 AWS-tjenester for å levere sin risikostyring og inntektsforbedringsplattform i bedriftsklasse. Fraud.net behandler og analyserer milliarder av transaksjoner, applikasjoner og hendelser månedlig på vegne av finansielle tjenester og digitale handelsselskaper over hele verden. Fraud.nets prisbelønte TransactionAI-løsning er tilgjengelig i AWS Marketplace: https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-ojxruzi5mf7yi Fraud.net har hovedkontor i New York, og sysselsetter dedikerte fagfolk med dyp erfaring innen e-handel, finansielle tjenester, datavitenskap og avansert teknologi. Det ble grunnlagt i 2016 av Whitney Anderson og Cathy Ross. De anerkjente behovet for å styrke bedriftsledere som dem selv med banebrytende verktøy for forebygging av svindel etter å ha brukt mer enn to tiår på å jobbe med finansinstitusjoner og nettbutikker. Fraud.net er ofte oppført som et raskt voksende og innovativt selskap, og får anerkjennelse fra Accenture, Amazon Web Services, Gartner, Red Herring og flere andre organisasjoner. Kontakt oss i dag for å avtale en gratis konsultasjon.