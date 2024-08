Programvare for beskyttelse mot svindel for e-handel - Mest populære apper - Belgia Mest populære Nylig lagt til

Programvare for beskyttelse mot svindel for e-handel hjelper nettbaserte virksomheter med å identifisere høyrisikotransaksjoner og vurdere potensielle risikoer for å dempe uredelige aktiviteter. Ved å bruke algoritmisk analyse reduserer denne programvaren sannsynligheten for falske produktbestillinger og betalinger, og minimerer dermed eksponeringen av e-handelsbedrifter for slike risikoer. Sårbarheten til disse virksomhetene for svindelforsøk eskalerer spesielt når transaksjoner skjer på usikre nettsteder eller mobilplattformer.