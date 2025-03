Appbutikk for nettapper Finn riktig programvare og tjenester.

Søk

✨ WebCatalog Desktop ✨ Forvandle nettsider til skrivebordsapper med WebCatalog Desktop, og få tilgang til en rekke eksklusive apper for Mac, Windows. Bruk rom til å organisere apper, enkelt bytte mellom flere kontoer og øke produktiviteten din som aldri før. Last ned WebCatalog Desktop Finn ut mer

Mest populære Nylig lagt til Programvare for e-handelsanalyse - Mest populære apper

Programvare for e-handelsanalyse sporer ytelsen til nettbutikker. Den hjelper bedrifter med å identifisere produktene med best og dårligst ytelse, overvåke kjøper- og forbrukeratferd og finne problemer som påvirker virksomheten. E-handel profesjonelle bruker disse verktøyene for å øke salget og forbedre kundeopplevelsen. I tillegg bruker lageransvarlige dem til ordreoppfyllelse, og regnskapsførere bruker dem til å spore kostnader og lønnsomhet. Selv om de fleste e-handelsplattformer tilbyr rapporterings- og analysefunksjoner, leveres e-handelsanalyseprogramvare vanligvis som en frittstående løsning. Noen leverandører av analyseprogramvare inkluderer e-handelsspesifikke funksjoner i produktene sine. Men siden generisk analyseprogramvare ikke alltid oppfyller de spesifikke behovene til e-handel, er slike produkter ikke inkludert i denne kategorien.