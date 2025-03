Noogata

Noogatas AI eCommerce-plattform gir CPG-er og digitale merkevarer strategisk innsikt og konkurransedyktig intelligens for å overgå konkurrentene på Amazon. Med en kraftig AI-vekstassistent er det nå enkelt for e-handelsfagfolk eller team å oppdage og trekke ut relevant innsikt, iverksette tiltak og måle ytelsesvekst på tvers av den digitale hyllen din. Verdens første AI-assistent for Amazon leverer innsikt, konkurransevarsler og vekstfokuserte anbefalinger i én enkel feed. For store team lar Noogata deg planlegge, strategisere, tildele oppgaver og iverksette tiltak på én plattform. I dag kan hvem som helst utvide sin Amazon-virksomhet med kraften til AI. Ingen gjetting, ingen stress, bare innsikten som gjør en positiv innvirkning. Lås opp kraften til AI for Amazon-vekst: - Få innsikt og strategier du kan handle på for å påvirke merkevaren din positivt - Finn konkurrerende merkevarer og overvåk markedsandeler for din digitale hylle - Optimaliser produktinnhold for å drive organisk konvertering og øke synlighet - Dra nytte av søk trendmuligheter foran konkurrentene dine - Forstå hvordan produktet ditt konkurrerer mot relevante konkurrerende produkter - Omvendt utvikling av annonseringsstrategier for å øke avkastningen og redusere ACoS Oppdag hvordan du kan låse opp salgshypervekst, forbedre ytelsen til digital hylle og utvide Amazon-virksomheten din med kraften av AI.