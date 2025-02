Programvare for e-handelsanalyse - Mest populære apper - Tadsjikistan

Etail Solutions

etailsolutions.com

Etail Solutions er en ledende handelsintegrasjonsplattform, som har løst noen av e-handelens mest komplekse integrerings- og automatiseringsproblemer for merkevarer, 3PLs og store forhandlere siden 2010. Vår misjon er å gjøre enhver digital handelstransaksjon ideell for både forbrukeren og selgeren. Ved å bruke Ideal Order™-forholdet som en gullstandard KPI, er målene våre å maksimere effektivitet, lønnsomhet og kundetilfredshet for hver eneste ordre. For å gjøre det har Etail Solutions skapt et betydelig arsenal av verktøy, spesialbygd for å administrere mange-til-mange datarelasjoner i den elektroniske verden: • Vår integrasjonsplattform skiller seg ut i sin evne til å håndtere flere protokoller (API/EDI/ Flat-filer, etc.), samle og normalisere data på tvers av kilder, og sømløst integrer e-handelsøkosystemet i et integrert nettverk som du kontrollerer, overvåker og administrerer fra en enkelt, sentralisert plattform, samtidig som du får transaksjonsintegriteten og integrasjonene til kjernesystemene dine for å holde økonomi, inventar og alle andre data oppdatert. • Våre katalog- og lagerstyringsfunksjoner gir deg uovertruffen kontroll for å administrere hvordan du selger, allokerer, publiserer og optimaliserer inventar, på tvers av alle salgskanaler og salgskanaltyper, samt effektiv administrasjon og planlegging av lagerplassering og -oppfyllelse på tvers av en multi- stedsoppfyllingsnettverk. Dette kommer fra muligheten til å koble hver oppføring på tvers av alle nettkanaler og hver kilde til lagertilgjengelighet til enkelt hoved-SKU i basismåleenheten for hver vare du selger. • Ordrestyringssystemet vårt er en fullverdig plattform for distribuert ordrestyring (DOM) og vil optimalisere hver ordre på tvers av: • Enhver metode (eid inventar eller leverandøreid, din DC, en distributør, detaljhandel eller drop-shipper eller til og med kryss- dokking) • Alle lokasjoner eller lokasjonstyper – 3PL-er, distributører, flere DC-er og til og med på tvers av flere registreringssystemer. • Eventuell emballasje (kartonisering) – optimaliser eskestørrelser, kvanta eller til og med bånding for å minimere fraktkostnadene. • Alle transportører og servicenivåer, sparer penger på hver bestilling. Jo mer ekspansivt oppfyllelsesnettverket ditt, desto mer penger kan vi spare deg. • Beholdningsplanlegging for flere lokasjoner – Minimer oppfyllelse og kostnadsføring ved å forstå ideell etterspørsel etter SKU etter oppfyllelsessted. Aggreger enkelt etterspørselen på tvers av alle kanaler og forstå den sanne hastigheten etter sted for en SKU, basert på beholdningen som skulle ha sendt fra hvert sted, ikke hva som ble sendt fra hvert sted. • Vår ideelle ordreinnsikt og analyse kan simulere det beste scenarioet for alle e-handelsoperasjonene dine og gir deg data om hvordan du får det til i det virkelige liv for hver bestilling! Ideell ordre vil hjelpe deg med å ta informerte beslutninger om hvordan du kan minimere tapt nettoinntekt og hvordan du maksimerer fortjenesten fra virksomhetens e-handel – hele veien fra forsyningskjedeoperasjoner til lagerstyring, ordreoppfyllelse og levering. • Og så, så mye mer – Multi-channel PIM, globale priskontroller med multi-valuta, ERP & WMS-integrasjoner, listelivssyklusadministrasjon, konkurransedyktig og automatisert reprising, taksonomikontroller, jobbautomatisering og kontroller og mer... Etail Solutions har vokst gjennom årene ved å løse det ene komplekse handelsproblemet etter det andre. Vi bygger hver eneste funksjon og funksjon for å optimalisere kundens evne til å vokse og skalere lønnsomt, med et oppdrag om å skape et ideelt handelsmiljø for hver og en av våre kunder! Klientsuksess: Etter å ha vært på plattformen vår i bare ett år, var kundenes gjennomsnittlige vekst 138 %. Etter å ha vært på plattformen i 2 år, økte kundenes gjennomsnittlige vekst med ytterligere 70 % sammenlignet med slutten av det første året. Sammenlignet med begynnelsen av det første året, var kundenes gjennomsnittlige vekst 282 % de to første årene.