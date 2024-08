Programvare for e-handelsanalyse - Mest populære apper - Cookøyene

Contlo

contlo.com

Contlo er en ledende generativ AI-markedsføringsplattform for å drive autonome kundeengasjementer via omnikanal-kampanjer, generative kundereiser i sanntid, AI-drevet segmentering for en-til-en hyperpersonalisering og handlingsvennlig innsikt om kundeadferden din. Bygget for AI-first-verdenen – Con...