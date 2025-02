Drop Shipping-programvare - Mest populære apper - Tadsjikistan

ShipperHQ

Lever etter forventningene med ShipperHQ! ShipperHQ gjør det enkelt å tilpasse fraktprisene og metodene du tilbyr kunder online. Enten du ønsker å redusere forlatte handlekurver, redusere fraktkostnadene, tilby internasjonal frakt (eller alt det ovennevnte), lar ShipperHQ deg tilpasse kassen slik at den samsvarer med de spesifikke forretningsmålene du har. Med over et tiår med erfaring som betjener titusenvis av forhandlere over hele verden, gir ShipperHQ deg fleksibiliteten til å sette opp gratis frakt, skreddersy priser etter produkt, kjøre kampanjer og mye mer gjennom avanserte fraktadministrasjonsverktøy for e-handel. Ta kontroll over hvor mye du belaster kunder for frakt • Lag tilpassede og sanntidsfraktpriser for definerte grupper av produkter • Angi fraktkostnader for bestemte geografiske soner, produktvekter, pristerskler, handlevognantal og kunder • Legg til spesielle rabatter, tilleggsavgifter og kampanjer, inkludert gratis frakt • Aktiver tabellpriser, fastprisfrakt og dimensjonsvektbaserte fraktkostnader • Bryt ned internasjonale fraktpriser, inkludert avgifter som avgifter og avgifter. Skreddersy kassen til dine egne fraktkrav • Lag fraktregler eller begrensninger for visse transportører ( UPS, FedEx, etc) og metoder (Ground, LTL, Express, etc) • Automatiser hvordan du beregner frakt for flere varehus eller dropship-leverandører • Vurder ut fra det nærmeste, eller færreste antall fraktopprinnelser, til en kunde • Definer regler for sende visse varer separat eller i flere pakker • Tilby alternativer som henting i butikk, LTL-fraktfrakt og levering samme dag i kassen • Etablere frister, leveringstider, blackout-datoer og maksimal transporttid for nøyaktige estimerte leveringsdatoer • Aktiver adressevalidering for å fastslå om en kundes adresse er bolig eller kommersiell Støtter over 30 transportører, inkludert: UPS (Small Package, LTL Freight, Ground with Freight Pricing, UPS Access Point), FedEx (Small Package, LTL Freight, SmartPost, Hold at Location ), ReTrans Freight, USPS, DHL(Express, eCommerce), uShip, Zenda, DHL Express via ILS, FlavorCloud, Cerasis, Deliv, Australia Post (Retail, eParcel), Canada Post, YRC Freight, GLS/GSO og Fastway Requires Real -Time Calculated Shipping-funksjonen ShipperHQ-appen krever at du har funksjonen Real-Time Calculated Shipping aktivert på Shopify-kontoen din for å motta vurderinger fra tredjeparter. Kom i gang med ShipperHQ i dag Opplev kraften til ShipperHQ på egen hånd med en 30 dagers gratis prøveperiode uten risiko på ShipperHQ.com. I tillegg til våre Essentials, Standard og Pro-planer, tilbyr vi også et Enterprise-alternativ med tilpassede priser og full tilgang til ShipperHQs fraktadministrasjonsfunksjonalitet. Integrerer med UPS, DHL, FedEx, USPS, ReTrans Freight, >30 transportører