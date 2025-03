Drone Analytics-programvare - Mest populære apper - Vatikanstaten

SenseHawk

SenseHawk er den ultimate solar site-appen for konstruksjons- og driftsteam. SenseHawks nye GIS-baserte programvarepakke gjør solenergiforvaltning like enkelt som å bruke din favorittmobilkartapplikasjon. Produktivitets- og samarbeidsverktøyene fanger og organiserer data rundt en digital tvilling av solenergien. Appen integrerer og visualiserer data, alt fra topografi og designdokumenter til utstyrsinformasjon og aktivitet på stedet. Siden dataene er geomerket til spesifikke komponenter eller steder i et solcelleanlegg, blir fjernadministrasjon enklere. SenseHawk forsterker prosesser og drift av solenergianlegg: + Kartvisning Last opp KML-er, CAD-filer og lag kartvisninger for nettstedet ditt. Kommenter, legg til oppgaver, skjemaer og mer. Gjør jobbsidenavigering enkel. + Fotografier Gå på siden, klikk på et bilde, lag en oppgave eller legg ved en eksisterende oppgave. + Filer/dokumenter Last opp og organiser prosjektfiler og dokumenter. Del, administrer versjoner, samarbeid og knytt til oppgaver. Vend dokumenter enkelt når prosjektet er fullført. + Oppgaver Tildel tilpassede eller malbaserte oppgaver til mannskapet ditt, komplett med sjekklister, forfallsdatoer, kommentarer, dokumenter, fotografier og mer. + Skjemaer Eliminer papirskjemaer med funksjonsrike digitale skjemaer. Digitaliser, sett regler, innhent informasjon, kjør arbeidsflyter basert på input og mer. + Chat Innebygd kontekstuell chat gjør kommunikasjonen enkel med enkeltpersoner eller team, og holder mannskapet ditt i gang og produktivt. Stopp aldri for mangel på informasjon. + Maler Skjema- og oppgavemaler tar bort smerten ved å sette opp repeterende oppgaver og lage skjemaer. Lag maler for organisasjonen eller i et prosjekt. Del, importer, oppdater og mer. + Arbeidsflyter Definer arbeidsflyter for å automatisere prosesser. Legg til godkjenninger, opprett oppgaver automatisk, sjekk skjemaer for manglende overholdelse og mer.