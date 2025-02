Drone Analytics-programvare - Mest populære apper - Slovakia

Scopito

scopito.com

Scopito er en skybasert plattform for visuell databehandling. Det hjelper Utilities og DSPer med å lagre, analysere og dele bilder fra visuelle inspeksjoner og gir en oversikt over deres eiendeler og eiendelenes tilstand. Scopito er ikke abonnementsbasert, men kundene betaler heller et fast beløp per inspeksjon lagret på plattformen, med mulighet for volumbaserte rabatter. Scopito leveres komplett med kraftige bildeanalyseverktøy og smarte tastatursnarveier, for å optimere arbeidsflyten for feildeteksjon og administrasjon. Integrasjoner til SAP-systemer er tilgjengelig. I tillegg har kunder muligheten til å outsource analyse til Scopitos team, som utnytter kunstig intelligens-algoritmer og fageksperter for oppgaven, og leverer resultater direkte i plattformen. Fordi produktet er skybasert, er det enkelt å dele inspeksjoner for gjennomgang eller analyse. Ekstra brukere er gratis, og bedrifter kan administrere tilgangsnivåer samt roller og rettigheter selv, direkte fra plattformen. Det er også mulig å være vert for Scopito på stedet. For leveranser har Scopito en fullt tilpassbar rapporteringsfunksjon som eksporterer til både PDF og CSV. For selskaper som ønsker å tilpasse plattformen, tilbyr Scopito en løsning for hvitmerking. White-label-klienter kan bruke plattformen fra en egendefinert URL og med et spesialisert design etter eget valg. ______ Scopito startet sin karriere som droneprodusent under navnet Danish Drones. Imidlertid skiftet teamets fokus raskt, og danske droner ble Heliscope; en Drone Service Provider som utviklet sin egen bildebehandlingsprogramvare. I 2016 ble programvaren det eneste fokuset, og Heliscope solgte sin inspeksjonsvirksomhet for å bli Scopito. I dag serverer Scopito mer enn 7000 selskaper over hele verden og har hovedkontor i Danmark og USA.