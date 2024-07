Leverandører av domeneregistrering - Mest populære apper - Andorra Mest populære Nylig lagt til

Tjenesteleverandører for domeneregistrering, også kjent som domeneregistratorer, hjelper bedrifter med å sikre Internett-domenenavn. Disse tjenestene innebærer å behandle domenenavnregistreringer og reservere dem i typisk ett eller to år. Domeneregistratorer tilbyr ofte en domenesøkefunksjon for brukere for å sjekke tilgjengeligheten til ønskede domener. Disse tjenestene er avgjørende for organisasjoner som ønsker å etablere og vedlikeholde et nettsted eller sikre domenenavn for fremtidig bruk. I tillegg tilbyr domeneregistratorer domeneoverføringstjenester for å flytte registrerte domener til nye registrarer. Noen tilbyr også domeneparkeringstjenester, som lar brukere være vert for enkle nettsider eller annonseplass som besøkende på nettstedet kan få tilgang til. Registratorer av toppnivå- og andrenivådomener er akkreditert og overvåket av Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), en ideell organisasjon som er ansvarlig for å administrere domenenavnsystemet. Noen nettstedsvertsleverandører inkluderer også domeneregistrering som en del av vertspakkene sine, og tilbyr organisasjoner en strømlinjeformet måte å administrere domenene sine på.