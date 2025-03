GRID

GRID er et neste generasjons regnearkverktøy med et innebygd dokumentlag for datavisualisering, fortelling og presentasjon. I tillegg til vår opprinnelige GRID Sheets-regnearkredigerer, lar GRID deg enkelt kombinere flere andre datakilder på ett sted. Importer regnearkfiler, koble til regneark i skystasjoner, eller koble til databaser fra andre kilder som Airtable eller Notion. Med GRID kan du slutte å hoppe mellom verktøy og gjøre all din analyse, visualisering og datadeling fra ett enkelt produkt. GRID kombinerer kraften til regneark, presentasjonsprogramvare og tekstredigerere på en vakker overflate. Vi bygger et verktøy som gjør dataarbeid enklere og mer tilgjengelig for alle. GRID foreslår relevante diagramtyper mens du jobber, og kan til og med hjelpe deg med å finne ut de riktige formlene du kan bruke med vår fullt integrerte, GPT-3-drevne formelcopilot. GRID er tallenes fremtid. Registrer deg og start GRID gratis på www.grid.is.