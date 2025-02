DMARC programvare - Mest populære apper - Tadsjikistan

Appbutikk for nettapper Finn riktig programvare og tjenester.

DMARC-programvare, som står for Domain-Based Message Authentication, Reporting, and Conformance, er utviklet for å hjelpe bedrifter med å sikre at e-poster sendt fra deres domener er riktig autentisert i henhold til to viktige sikkerhetsstandarder: DomainKeys Identified Mail (DKIM) og Sender Policy Framework ( SPF). Disse verktøyene hjelper til med ulike aspekter av DMARC-protokollen, og spiller en avgjørende rolle i å forhindre uredelige aktiviteter som e-postforfalskning og phishing som kan sette en organisasjons ansatte eller kunder i fare. IT-avdelinger bruker DMARC-programvare til å konfigurere og administrere e-postkontoer på tvers av organisasjonen, inkludert bedriftsomfattende domener så vel som de som er spesifikke for avdelinger eller enkeltpersoner. Ved å bestemme DMARC-justering og håndheve DMARC-autentisering, kan disse verktøyene oppdage og blokkere mistenkelige e-poster som forsøker å etterligne legitime meldinger fra en eller flere av organisasjonens registrerte nettadresser. DMARC-programvare integreres ofte med sikre e-postgatewayløsninger, og noen verktøy i kategorien Secure Email Gateway kan inneholde funksjoner som støtter DMARC-samsvar. Det blir stadig mer vanlig at annen sikkerhetsprogramvare inkorporerer DMARC-protokoller som et kritisk element i bredere cybersikkerhetsstrategier. Bruken av DMARC-programvare bør kompletteres med andre styrings-, risiko- og overholdelsesverktøy for å sikre at din forretningspraksis er i tråd med relevante retningslinjer. Tjenesteleverandører for IT-samsvar kan evaluere bedriftens gjeldende sikkerhetstiltak mot standarder som DMARC-protokollen. Å samarbeide med konsulentleverandører for cybersikkerhet kan ytterligere hjelpe ledelsen og IT-teamene dine med å forstå viktigheten av DMARC-håndhevelse, sammen med andre sikkerhetstiltak, for å beskytte organisasjonen din og dens kunder mot cybertrusler.