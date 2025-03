Programvare for rekruttering av mangfold - Mest populære apper

Appbutikk for nettapper Finn riktig programvare og tjenester.

Programvare for mangfoldsrekruttering hjelper bedrifter med å automatisere innhentingen av kvalifiserte søkere til nåværende og fremtidige stillinger. Disse verktøyene hjelper HR-personell, ansettelsesledere og rekrutteringspersonell med å dempe ubevisst skjevhet gjennom hele rekrutterings- og intervjuprosessene. Ved å bruke kunstig intelligens forbedrer rekrutteringsløsninger for mangfold stillingsbeskrivelser, identifiserer passende kandidater og kompilerer omfattende kandidatprofiler. Disse løsningene tilbyr vanligvis funksjoner for å anonymisere kandidatinformasjon som navn, bakgrunn, kjønn og utdanning for å forhindre utilsiktede skjevheter. Inkluderende ansettelsesplattformer letter også opprettelsen og distribusjonen av objektive stillingsbeskrivelser, søkeradministrasjon og -sporing, samt organisering av søkerdata. Disse løsningene er vanligvis integrert i HR-avdelinger og har ofte grensesnitt med søkersporingssystemer (ATS), jobbtavler og annen programvare for rekrutteringsautomatisering.