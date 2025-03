Programvare for rekruttering av mangfold - Mest populære apper

Inclusively

inclusively.com

Inklusivitet er den nye produktiviteten I dagens raskt skiftende forretningslandskap er Inclusive spydspissen for bevegelsen for å omdefinere hva suksess på arbeidsplassen virkelig betyr. Ved å synergi produktivitet, compliance og inkludering understreker vi den ubestridelige koblingen mellom forskjellige team og enestående resultater. Vår misjon går utover bare å fremme inkludering; vi sikrer at organisasjoner ikke bare er kompatible, men trives i denne nye arbeidstiden. Med Inclusively er hver organisasjon bemyndiget til å utnytte den uovertrufne dyktigheten til en mangfoldig og levende arbeidsstyrke. Utfordringer vi adresserer: Retention & Productivity: Årlige produktivitetstap på 150 milliarder dollar kan spores tilbake til problemer knyttet til mental helse og kroniske sykdommer. Inclusivelys skreddersydde tilnærming har vist en økning i produktivitet med 72 % og en imponerende økning på 90 % i oppbevaring når disse utfordringene blir løst. Mangfold og etterlevelse: Selv med 30 % av arbeidsstyrken som passer til den føderale funksjonshemmingsdefinisjonen, er det bare en liten brøkdel, omtrent 3-5 %, som føler seg komfortable med å avsløre funksjonshemmingene sine. Vårt oppdrag er å dreie organisasjoner mot et etos der åpenhet og inkludering er iboende. Hvordan inkluderende gjør en forskjell: Forbered: Med utgangspunkt i et grunnlag for ekte inkludering, tar vi et dypdykk i eksisterende prosesser, samler essensiell medarbeiderinnsikt og bruker industristandarder for å fremheve vekstvektorer, alt mens vi kartlegger en klar vei fremover. Utleie: Vårt enorme nettverk av partnere utstyrer oss med et mangfoldig kandidatreservoar. Takket være vårt state-of-the-art AI-system sikrer vi at kandidater finner roller som stemmer overens med deres styrker og mål. Vår raffinerte integrasjon sikrer en strømlinjeformet ansettelsesprosess. Behold: Navigering av overnattingsforespørsler blir forvandlet fra en utfordring til en mulighet med Inclusively. Vi gjør det mulig for organisasjoner å skreddersy miljøene sine, og speile behovene og ambisjonene til den moderne arbeidsstyrken, spesielt den dynamiske Gen Z. Support: Utover funksjoner og verktøy, forsvarer vårt engasjerte Customer Success-team organisasjonens overordnede mål. Fra strategiformulering til KPI-justering og fremme skalerbar inkluderende innsats, vi er dine dedikerte partnere. Vårt inkluderende fellesskap forsterker denne reisen ytterligere, og fremmer et område av delt kunnskap og gjensidig vekst. Konklusjon: Inkluderende er ikke bare en løsning – det er hjørnesteinen i et paradigmeskifte i hvordan vi ser for oss arbeidsplasser. For fordelsmeglere på jakt etter effektive tilbud for deres klientell, fremstår Inclusive som gullstandarden. Vi ser ikke bare for oss, men skulpturerer aktivt fremtidens arbeidsplass: tilpasningsdyktig, inkluderende og blomstrende. Bli en del av denne transformative reisen med oss.