Programvare for rekruttering av mangfold - Mest populære apper - Tadsjikistan

Å finne opp CV-en på nytt for å se en generasjon med talenter som aldri før. Rekrutteringslandskapet for tidlig karriere utvikler seg raskt, med bedrifter som søker innovative metoder for å tiltrekke seg og forstå Gen Z-talentmassen. Tradisjonelle CV-er klarer ofte ikke å fange opp den sanne essensen til en kandidat, noe som fører til misforhold i ferdigheter og bedriftskultur, noe som forsterkes ytterligere av søknadsmengden og behovet for en mangfoldig arbeidsstyrke. Det er også stadig vanskeligere for bedrifter å skille seg ut for søkere, det er her vi kommer inn. Vi introduserer Vizzy Vizzy er en toppmoderne rekrutteringstalentteknologiplattform som revolusjonerer ansettelsesprosessen for tidlig karriere. I motsetning til konvensjonelle metoder, leverer Vizzy enestående søknadsprosesser og gir en dynamisk faglig oppsummering, og tilbyr en 360-graders oversikt over en kandidats potensial utover den konvensjonelle CVen. Teknologien vår er utviklet for å tilpasse seg skiftet mot mer helhetlig ansettelse og Gen Z-forventningen for engasjerende, digital-første rekrutteringsprosesser. Slik fungerer det Vizzy hjelper bedrifter med å levere merkevaretilpassede søknadsprosesser for å skille seg ut fra mengden og tiltrekke seg et bredere talentpublikum enn vanlig. Vizzy inviterer kandidater til å lage en engasjerende profesjonell profil som viser deres motivasjoner, personlighet, ferdigheter og holdninger gjennom et intuitivt og hyggelig grensesnitt. Arbeidsgivere er da utstyrt med dypere innsikt som bedre informerer ansettelsesbeslutninger og informerer bredere deler av virksomheten. Vizzy's gjør kandidatinnsikt til forbrukerinnsikt som gir verdi fra de ansatt og ikke ansatt, og informerer markedsføring, produkt og mer. Nøkkelfordeler På et strategisk nivå hjelper Vizzy bedrifter med å skille seg ut fra mengden i et travelt og konkurranseutsatt marked der det er viktig å tiltrekke seg topp talent i tidlig karriere. På et funksjonelt nivå gjør Vizzy det mulig for bedrifter å benytte seg av en bredere talentmasse, redusere ubevisste skjevheter og forbedre deres arbeidsgivermerke ved å tilby en moderne, inkluderende og kandidatvennlig søknadsopplevelse. Våre kunder har observert forbedret kandidatkvalitet (ofte ansetter mer enn planlagt, noe som fører til høyere oppbevaringsrater og en arbeidsstyrke som resonerer med bedriftens verdier. Utover dette får de beryktethet som en arbeidsgiver som bruker en teknologi som resonerer med neste generasjons talent, snakke til dem som de ønsker å være på et avgjørende punkt i karrierereisen.