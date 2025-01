Programvare for visningsannonsedesign - Mest populære apper - Filippinene

Rocketium

rocketium.com

Rocketium er en smidig CreativeOps-plattform som hjelper bedrifter å ta kommunikasjonen ut på markedet raskere og til lavere kostnader. Med den kombinerte styrken til AI-drevet kreativ produksjon, sømløse kreative operasjoner og kraftige kreative analyser, hjelper Rocketium bedrifter med å gjøre mer med sine eksisterende team, prosesser og verktøy. Rocketium er finansiert av marquee-investorer som 021 Capital, 1Crowd, Blume Ventures og Emergent Ventures. Rocketium effektiviserer bedriftens CreativeOps med: 1. AI-drevet kreativ produksjon: Produser skreddersydde reklamer i stor skala og tilpass dem automatisk til ulike størrelser for ulike kanaler. Lag varianter for personalisering og eksperimentering umiddelbart med en enkel regnearkimport. Generer kontekstuell kopi for eksperimenter med AI-tekstforfatter. Optimaliser formater og størrelser til plattformens retningslinjer og publiser direkte med sømløse integrasjoner. 2. Sømløse ikke-designoperasjoner: Få fart på livet med sømløse ikke-designoperasjoner. Få et fugleperspektiv av alle prosjektene i Action Center. Generer kreative briefs, forstå teamets båndbredde, og tildel kreative prosjekter på et Kanban-brett. Sentraliser, organiser og optimaliser ressurser for produksjon på mediebiblioteket. Eliminer flere frem og tilbake med kommentarer direkte på designet. Håndhev merkevareoverholdelse uten problemer med automatiserte merkevareoverholdelseskontroller. 3. Kraftig kreativ analyse: Sentraliser resultatdata fra alle annonseplattformer på ett sted. Få innsikt på kreativt nivå for å identifisere effekten av kreative beslutninger på ytelsen. Visualiser innsikt med rike widgets og del dashbordet eller spesialgenererte rapporter med interessenter for datainspirert oppdatering. Tildel kampanjebudsjetter på vinnende reklamer med konkurrent- og bransjeintelligens og innsikt fra tidligere kampanjeresultater. Gi designere mulighet til å produsere effektive reklamer med innsiktsstøttede designanbefalinger. Bli med de beste globale merkene som Amazon, Home Depot, Walmart, Henry Schein, Roche og mange flere for å øke veksten i virksomheten din med smidig CreativeOps. Flere Fortune 500- og Global 2000-selskaper utnytter Rocketium for å strømlinjeforme CreativeOps. I 2023 integrerte Rocketium kraften til generativ AI til plattformen deres for å hjelpe bedrifter med å låse opp neste vekstnivå.