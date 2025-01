Programvare for visningsannonsedesign - Mest populære apper - Fransk Polynesia

Snapied

snapied.com

Snapied er et enkelt, men kraftig online grafisk designverktøy som hjelper både profesjonelle og ikke-designere å lage fantastiske design enkelt og raskt. Spørsmål: Hva brukes Snapied til? A: Det kan være veldig vanskelig å lage design. Spesielt for bedrifter som ikke har tid eller penger til å investere i profesjonelle designere. Du trenger et profesjonelt design for å skille seg ut i mengden. Snapied hjelper deg med å oppnå dette ved å tilby en gratis grafisk designplattform som er enkel å bruke og lar selv ikke-designere lage fantastiske design enkelt og raskt. Spørsmål: Hva er Snapied og hvordan er det forskjellig fra andre designplattformer? A: Snapied er en GRATIS grafisk designplattform som hjelper både profesjonelle og ikke-designere å lage fantastiske design enkelt og raskt. Prøv nå: https://www.Snapied.com Her er noen av fordelene - Enkel å bruke: Snapied er en brukervennlig online grafisk designplattform som lar deg lage og administrere ditt markedsføringsmateriell av profesjonell kvalitet gratis. Stor samling av sitater i nesten alle kategorier. Bakgrunnsfjerning: ett klikk for å fjerne hvilken som helst bildebakgrunn. Flere sider og lag. Lag flere arbeidsområder og inviter teamet ditt til å samarbeide. Fargepalett: Prøv forskjellige fargekombinasjoner før du fullfører designet. Merkevarebygging og forhåndsinnstillinger: Lagre merkevarens fonter, farger, logo og logoposisjon for et enhetlig utseende på tvers av alle design. Snapied begrenser deg ikke på antall merker du lager. Fonts: Snapied lar deg velge en font fra en liste over vanlige fonter og lar deg også laste opp fontfilene dine. Endre størrelse på design: Endre størrelsen på bildet til en bestemt størrelse. Del opp bilder i mindre rutenett. Favorittelementer: Du kan merke en mal, et bilde, en illustrasjon, et sitat osv. du liker å bruke senere. Millioner av ikoner, illustrasjoner og elementer. Embeddable Design Editor: Ja, Snapieds designeditor kan bygges inn. Du har en nettside og ønsker å kunne designe grafikk. Du trenger et grafisk designredigeringsprogram som er white label, slik at det kan bygges inn på nettstedet eller plattformen din. Snapied er for deg! Nedlastingsalternativer: Snapied tilbyr følgende importformater per nå: JPG PNG SVG Webp PDF (Enkeltsider og flere sider) Gjennomsiktige bilder og kvalitetsskalaen varierer fra 1x til 5x. Snapied laster ned bildene i 300 dpi som standard.