Programvare for visningsannonsedesign - Mest populære apper - Cookøyene

Programvare for visningsannonsedesign gjør det mulig for brukere å lage visuelle bilder i ulike størrelser spesielt for digitale reklamekampanjer. Markedsførings- og reklameteam kan bruke denne programvaren til å produsere grafiske annonser som markedsfører produktene deres eller gir en oppfordring til handling, alt uten å trenge en designer. Med programvare for visningsannonsedesign kan brukere lage statiske, animerte eller interaktive bannere. De kan laste opp sine egne bilder eller bruke et bibliotek med forhåndslagde maler som vanligvis tilbys av disse verktøyene. Etter å ha opprettet en annonse, kan brukere sikre at den når riktig målgruppe ved å bruke målrettingsalternativer, søkeord og remarketingfunksjoner som tilbys av programvaren. Ingen forkunnskaper kreves for å bruke disse verktøyene effektivt, siden de vanligvis inkluderer dra-og-slipp-redigeringsmuligheter. Ytterligere redigeringsfunksjoner, som å legge til ulike bakgrunner og bilder, er også tilgjengelige. Programvaren lar vanligvis bilder lagres i en rekke filformater. I tillegg kan annonseytelsen spores med disse løsningene, og brukere kan gjøre endringer i sanntid for å sikre at annonsene samsvarer med deres spesifikke mål.