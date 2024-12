Mest populære Nylig lagt til Digital Wayfinding-programvare - Mest populære apper - Spania

Digital veifinningsprogramvare gjør det mulig for bedrifter å lage digitale kart og turer for kundene sine. Denne programvaren betjener først og fremst to grupper: bedrifter som trenger å vise layoutene sine, for eksempel innen reiselivsnæringen, og kunder som bruker kartene til å navigere. Kartene som er opprettet med denne programvaren, kan nås via en mobilapp, en interaktiv touch-kiosk eller en nettbasert app. Flyplasser, høyskoler, kjøpesentre, sykehus, konferansesentre, historiske steder og museer bruker ofte digital veisøkingsprogramvare fordi disse stedene ofte er store og utfordrende å navigere uten hjelp. Ved å inkludere interaktive kart kan brukerne enkelt finne sin nåværende plassering og ønskede destinasjoner, noe som øker tilfredsheten og forbedrer trafikkflyten i lokalene. Bedrifter som bruker digital veifinningsprogramvare kan tilpasse kartene eller turene sine ved å legge til tekst, bilder, video og lyd for å møte deres spesifikke behov. Programvaren støtter også flere språk for å imøtekomme et mangfoldig publikum. I tillegg inkluderer noen digitale veifinningsløsninger analysefunksjoner som lar bedrifter spore besøkendes demografi og atferd når de beveger seg gjennom komplekset.