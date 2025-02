Digital tvillingprogramvare - Mest populære apper - Slovakia

Braincube

braincube.com

Braincube er en smart IIoT-plattformpakke med forretnings- og ekspertapper designet for industrien. Braincubes plattform og hyllevareapper gir produsenter mulighet til å finne umiddelbar og langsiktig verdi fra datastrømmer og Big Data-analyse. Operativprogramvaren gir umiddelbar innsyn i live-forhold via Edge og gir et knutepunkt for analyseapper via Cloud for bedre å optimalisere ytelsen. Kombiner Edge og Cloud for å få de beste resultatene fra IIoT-plattformen din: juster til sanntidsanbefalinger og forbedre fremtidig ytelse. Velg fra en robust appbutikk for å hjelpe deg med å nå dine kontekstspesifikke mål enten du streber etter kontinuerlig forbedring og høyere produktivitet, kostnadsreduksjon via maskinlæring, ressursovervåking og prediktive vedlikeholdsstrategier, eller visualisering med diagrammer, tabeller og dashboards. Braincube tilbyr en one-stop-shop for å ta kontroll over dataene dine og transformere driften din.