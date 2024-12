Digital tvillingprogramvare - Mest populære apper - Malta Mest populære Nylig lagt til

Digital tvillingprogramvare skaper en virtuell modell eller simulering av et fysisk aktivum, noe som muliggjør ytelsesovervåking i sanntid. Disse verktøyene hjelper til med å simulere ytelse, forutsi vedlikeholdsbehov og optimalisere aktiva for maksimal effektivitet. Bedrifter utstyrer sine fysiske eiendeler med sensorer for å generere dataene som kreves for en digital tvilling. Ved å konvertere eiendeler til IoT-aktiverte enheter, kan de spore og overvåke maskiner effektivt. Digital tvillingprogramvare brukes ofte sammen med programvare for IoT-enhetsadministrasjon eller datastøttet ingeniørprogram (CAE).