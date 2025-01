Programvare for digital salgsrom - Mest populære apper - Fransk Polynesia

Twig

Twig er et AI-drevet verktøy designet for å hjelpe brukere raskt og enkelt å finne svarene de trenger fra teknisk dokumentasjon uten å måtte bruke timevis på å sile gjennom endeløse sider med dokumenter. Verktøyet fungerer ved semantisk å analysere dokumentasjon, kunnskapsbaser, tidligere støttebilletter og andre datakilder for å gi nøyaktige svar på kundenes komplekse spørsmål. Dette reduserer kostnadene for kundestøtte betraktelig med opptil 30 %. Twigs AI-modeller er trent på offentlig tilgjengelige data, slik at den kan finne og anbefale relevante svar på brukerspørsmål med tillit. De anbefalte svarene inkluderer sitater som øker påliteligheten til svaret ved å vise brukerne hvor de kan finne tilleggsinformasjon. Twig hjelper også støtteagenter med å bli mer produktive ved å automatisere kjedelige oppgaver og tilby kraftige verktøy som erstatter travelt arbeid med menneskelig empati. Det gjør det mulig for agenter å forbedre kvaliteten på kundeengasjementet ved å bringe høyere minimumsstandarder for svarkvalitet og hjelpe dem å legge merke til potensielle risikoer i svar. Twig kan integreres med de fleste populære dokumentasjons- og kunnskapsbaseproduktene, og den renser data, fjerner all personlig identifiserbar informasjon (PII) for å sikre personvern. Twig er et AI-verktøy designet for å forbedre kundeopplevelsen betydelig ved å gi nøyaktige, relevante og raske svar på tekniske spørsmål.