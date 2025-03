Appbutikk for nettapper Finn riktig programvare og tjenester.

Søk

✨ WebCatalog Desktop ✨ Forvandle nettsider til skrivebordsapper med WebCatalog Desktop, og få tilgang til en rekke eksklusive apper for Mac, Windows. Bruk rom til å organisere apper, enkelt bytte mellom flere kontoer og øke produktiviteten din som aldri før. Last ned WebCatalog Desktop Finn ut mer

Mest populære Nylig lagt til Digital Risk Protection (DRP)-plattformer - Mest populære apper

En Digital Risk Protection (DRP)-plattform er en cybersikkerhetsløsning som beskytter en organisasjons digitale eiendeler mot eksterne trusler som ligger utenfor dens tradisjonelle sikkerhetsgrenser. Disse verktøyene gir en enhetlig og effektiv måte å håndtere digitale risikoer på, inkludert phishing-angrep, merkevareetterligning, innsidetrusler og tyveri av intellektuell eiendom. Ved å strømlinjeforme prosessen gjør DRP-plattformer det mulig for organisasjoner å proaktivt beskytte sitt merkevareomdømme, digitale eiendeler og sensitiv informasjon. De fungerer som omfattende løsninger for sikkerhetsteam for å identifisere, overvåke, redusere og håndtere risikoer på tvers av nettmiljøet.