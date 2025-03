SolarWinds

Help Desk Essentials Pack er kombinasjonen av SolarWinds® Web Help Desk og Dameware fjernstøtte. De integreres for å spare deg for å automatisere og forenkle Help Desk og IT -ekstern støtteoppgaver. Viktige funksjoner: * Sentralisert billett og hendelsesstyring * IT Asset Management (ITAM) med automatisert oppdagelse og sentralisert varelager * Innebygd kunnskapsbase for selvbetjening * IT -endringsledelse og tilpassbar godkjenningsarbeidsflyter * Rapportering, SLA -varsler og kundeundersøkelser * Fjernkontroll Windows®, Mac OS® X og Linux® -systemer * Innebygde verktøy for systemovervåking, visning av arrangementer og nettverksdiagnostikk uten å sette i gang en full ekstern økt * Fjerntilgang for å støtte sluttbrukere utenfor brannmuren