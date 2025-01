Digital Risk Protection (DRP)-plattformer - Mest populære apper - Pakistan

Privacy Bee

privacybee.com

Husker du den fildelingssiden du opprettet en konto på for 5 år siden? Har du noen gang gått tilbake og slettet kontoen din, eller har du bare forlatt den og aldri returnert? Hvis det var sistnevnte, betyr det at du fortsatt er i selskapets database et halvt tiår senere. Noen data ble fritt gitt til et selskap for mange år siden (og glemt), men det meste kjøpes og selges gjennom et massivt nettverk av datameglere. Det er en overvåkingsindustri på flere milliarder dollar som få mennesker vet eksisterer. Privacy Bee er din partner innen databeskyttelse. Vi skrubber bort person- og arbeidsdata for dine ledere og ansatte, og sletter dem fra bedriftens databaser slik at de ikke havner i feil hender. Vi oppnår dette ved å kontakte selskaper og mer enn 150 000 nettsteder for å sende forespørsler om fjerning på dine vegne. Med hver sletting er det mindre sannsynlig at de mest sensitive forretningsdataene dine blir hacket! Ta kontakt i dag for å få den mest omfattende datapersonverntjenesten på markedet.