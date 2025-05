Digitale tilgjengelighetsverktøy - Mest populære apper

Appbutikk for nettapper Finn riktig programvare og tjenester.

Digitale tilgjengelighetsverktøy gir målrettede løsninger for spesifikke stadier av den digitale tilgjengelighetsprosessen, og sikrer at personer med nedsatt funksjonsevne effektivt kan få tilgang til og bruke nettsteder og nettapplikasjoner. For personer med nedsatt funksjonsevne krever internettilgang ofte hjelp av tilleggsteknologier, der digitale tilgjengelighetsverktøy spiller en avgjørende rolle. Disse verktøyene kan være frittstående produkter eller plugins. Noen brukes av utviklings- og designteam til å overvåke nettsteder og gjennomføre revisjoner for målbare tilgjengelighetsberegninger. Andre, som skjermlesere og tekstlesere, er designet for sluttbrukere, og hjelper dem med å endre eller forbedre nettsideopplevelsen i sanntid. Denne kategorien omfatter verktøy som tilbyr spesifikke tilgjengelighetsfunksjoner, i motsetning til de omfattende funksjonalitetene som finnes i Digital Accessibility Platforms. For å kvalifisere for inkludering i kategorien Digitale tilgjengelighetsverktøy, må et produkt: være et frittstående produkt eller plugin som gir verktøy som tar for seg spesifikke trinn i den digitale tilgjengelighetsprosessen, for eksempel tilgjengelighetstesting, automatisert feilretting og forbedre brukeropplevelsen for funksjonshemmede besøkende.